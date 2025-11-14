Μεγάλη άνοδος στην αγορά αυτοκινήτου - Ποια μοντέλα αγοράζουν οι Έλληνες
Μεγάλη άνοδος στην αγορά αυτοκινήτου - Ποια μοντέλα αγοράζουν οι Έλληνες
Ισχυρή δυναμική εμφάνισε η ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Οκτώβριο, με σημαντική αύξηση ταξινομήσεων και σαφή μετατόπιση των προτιμήσεων προς τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά μοντέλα.
Ιδιαίτερα θετικό ήταν το κλίμα τον Οκτώβριο του 2025, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ενισχύθηκαν κατά 11,4%, φτάνοντας τις 10.768 μονάδες.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
