Μεγάλη άνοδος στην αγορά αυτοκινήτου - Ποια μοντέλα αγοράζουν οι Έλληνες

Ιδιαίτερα θετικό ήταν το κλίμα τον Οκτώβριο του 2025, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ενισχύθηκαν κατά 11,4%, φτάνοντας τις 10.768 μονάδες.