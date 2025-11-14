Μεγάλη άνοδος στην αγορά αυτοκινήτου - Ποια μοντέλα αγοράζουν οι Έλληνες
Μεγάλη άνοδος στην αγορά αυτοκινήτου - Ποια μοντέλα αγοράζουν οι Έλληνες

Ισχυρή δυναμική εμφάνισε η ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Οκτώβριο, με σημαντική αύξηση ταξινομήσεων και σαφή μετατόπιση των προτιμήσεων προς τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά μοντέλα.

Μεγάλη άνοδος στην αγορά αυτοκινήτου - Ποια μοντέλα αγοράζουν οι Έλληνες
Ιδιαίτερα θετικό ήταν το κλίμα τον Οκτώβριο του 2025, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ενισχύθηκαν κατά 11,4%, φτάνοντας τις 10.768 μονάδες.

