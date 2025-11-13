Χειμώνας με ηλεκτρικό: Πώς να προστατεύσετε τη μπαταρία;
Χειμώνας με ηλεκτρικό: Πώς να προστατεύσετε τη μπαταρία;
Ο χειμώνας φέρνει προκλήσεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία και την απόδοση των μπαταριών.
UPD:
Ωστόσο, με σωστή χρήση και μερικά απλά βήματα, οι οδηγοί μπορούν να περιορίσουν τις απώλειες αυτονομίας και να κινηθούν με άνεση και ασφάλεια ακόμα και σε συνθήκες παγετού.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα