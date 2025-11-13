Χειμώνας με ηλεκτρικό: Πώς να προστατεύσετε τη μπαταρία;

Ωστόσο, με σωστή χρήση και μερικά απλά βήματα, οι οδηγοί μπορούν να περιορίσουν τις απώλειες αυτονομίας και να κινηθούν με άνεση και ασφάλεια ακόμα και σε συνθήκες παγετού.