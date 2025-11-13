Ποιος ελληνικός όμιλος αυτοκινήτων σημείωσε κέρδη μαμούθ;
Ποιος ελληνικός όμιλος αυτοκινήτων σημείωσε κέρδη μαμούθ;
Ο ιστορικός όμιλος πέτυχε μια ιδιαίτερα ισχυρή οικονομική επίδοση, καταγράφοντας σημαντική άνοδο τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία του.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ο ενοποιημένος τζίρος του ομίλου Σφακιανάκη το 2024 ανήλθε στα 673 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 546,4 εκατομμυρίων το 2023, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 23,2%.
