Πόσο κοστίζουν οι νέες Triumph Tiger 900/1200 Alpine και Desert στην Ελλάδα;

Υπήρχαν διαρροές το προηγούμενο διάστημα από την Triumph για κάποιες καινούριες εκδόσεις των Tiger και πλέον παίρνουν σάρκα και οστά. Πρόκειται για τις Tiger 900 και 1200 Alpine και Desert Editions που αναβαθμίζουν την περιπέτεια με πλούσιο εξοπλισμό, εντυπωσιακά χρώματα και μοναδική αξία.