Πόσο κοστίζουν οι νέες Triumph Tiger 900/1200 Alpine και Desert στην Ελλάδα;
Πόσο κοστίζουν οι νέες Triumph Tiger 900/1200 Alpine και Desert στην Ελλάδα;
Η Triumph παρουσίασε τις νέες πιο πλούσιες εκδόσεις των Tiger ενισχύοντας εξοπλισμό και εργονομία.
Υπήρχαν διαρροές το προηγούμενο διάστημα από την Triumph για κάποιες καινούριες εκδόσεις των Tiger και πλέον παίρνουν σάρκα και οστά. Πρόκειται για τις Tiger 900 και 1200 Alpine και Desert Editions που αναβαθμίζουν την περιπέτεια με πλούσιο εξοπλισμό, εντυπωσιακά χρώματα και μοναδική αξία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα