Ιδού το κορυφαίο ελαστικό για σκούτερ

Στον κόσμο των δύο τροχών, υπάρχει ένα στοιχείο που καθορίζει όσο τίποτε άλλο την ασφάλεια, την απόδοση και την οδηγική εμπειρία. Αυτό είναι τα ελαστικά. Είναι το μοναδικό σημείο επαφής του scooter ή της μοτοσικλέτας με την άσφαλτο, το «δεσμό» ανάμεσα στον αναβάτη και το δρόμο.