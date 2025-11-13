Η μεγάλη επιστροφή και στη βενζίνη με υβριδική τεχνολογία
Η Renault εξετάζει την επαναφορά της βενζίνης στην γκάμα του ηλεκτρικού Megane, με υβριδικό σύστημα επέκτασης αυτονομίας, μετά τις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης.

Τρία χρόνια μετά τη μετατροπή του Renault Megane σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, η γαλλική εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει ξανά υβριδικές επιλογές στην επόμενη γενιά του, η οποία αναμένεται μέσα στην επόμενη τριετία.

Η απόφαση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι, ενώ τα μικρότερα ηλεκτρικά -όπως τα Renault 4 και 5- έχουν ισχυρή ζήτηση, το Megane δυσκολεύεται να προσελκύσει οδηγούς που παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στα EVs.


