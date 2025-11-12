Έρχεται το τέλος στα ατυχήματα;

Από τους πρωτεργάτες της αυτόνομης οδήγησης, ο Ίλον Μασκ έχει επενδύσει πολλά από το μέλλον της εταιρείας σε αυτή την τεχνολογία. Η Tesla διαφημίζει το σύστημα Full Self-Driving ως πιο ασφαλές από τον άνθρωπο. Κι όμως, η πραγματικότητα δείχνει πιο περίπλοκη.