Έρχεται το τέλος στα ατυχήματα;
Η αυτόνομη οδήγηση υπόσχεται ασφάλεια και πρόοδο. Όμως, η τεχνητή νοημοσύνη δυσκολεύεται ακόμη να «δει» τον κόσμο όπως ο άνθρωπος.
Από τους πρωτεργάτες της αυτόνομης οδήγησης, ο Ίλον Μασκ έχει επενδύσει πολλά από το μέλλον της εταιρείας σε αυτή την τεχνολογία. Η Tesla διαφημίζει το σύστημα Full Self-Driving ως πιο ασφαλές από τον άνθρωπο. Κι όμως, η πραγματικότητα δείχνει πιο περίπλοκη.
