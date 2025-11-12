Έρχεται το τέλος στα ατυχήματα;
NEWSAUTO.GR

Έρχεται το τέλος στα ατυχήματα;

Η αυτόνομη οδήγηση υπόσχεται ασφάλεια και πρόοδο. Όμως, η τεχνητή νοημοσύνη δυσκολεύεται ακόμη να «δει» τον κόσμο όπως ο άνθρωπος.

Έρχεται το τέλος στα ατυχήματα;
UPD:
Από τους πρωτεργάτες της αυτόνομης οδήγησης, ο Ίλον Μασκ έχει επενδύσει πολλά από το μέλλον της εταιρείας σε αυτή την τεχνολογία. Η Tesla διαφημίζει το σύστημα Full Self-Driving ως πιο ασφαλές από τον άνθρωπο. Κι όμως, η πραγματικότητα δείχνει πιο περίπλοκη.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης