Η ανάσταση ενός μύθου
Ένα μυθικό αυτοκίνητο με εκατομμύρια φανατικούς σε όλο τον κόσμο ενδέχεται να επιστρέψει. Αλλά κάπως διαφορετικό.
Φαίνεται πως ο θρύλος αρνείται να πεθάνει. Εννέα χρόνια μετά το αντίο του τελευταίου Lancer Evolution, η Mitsubishi αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επιστροφής που θα συνταράξει τους απανταχού petrolheads, με φόντο μια εξηλεκτρισμένη νέα εποχή.
