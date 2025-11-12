Πόσο κοστίζει μία ομάδα της Formula 1;
Πόσο κοστίζει μία ομάδα της Formula 1;
Ο Τότο Βολφ προτίθεται να πουλήσει ένα μικρό ποσοστό των μετοχών του στην Mercedes F1. Και η φημολογούμενη τιμή πώλησης, φέρνει την εμπορική αξία της ομάδας σε πρωτοφανή ύψη!
Ο Βολφ κατέχει το 33% των μετοχών της αγωνιστικής ομάδας. Τα υπόλοιπα 2/3 είναι μοιρασμένα μεταξύ των Mercedes και Ineos.
