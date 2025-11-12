Σάλος με το νέο σκάνδαλο του Μασκ

Μπορεί το όνομα του Ίλον Μασκ να συνδέεται με πυραύλους, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και… διαστημικά όνειρα, όμως αυτή τη φορά ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας για κάτι πολύ πιο γήινο και βρώμικο.