Το Zontes 703RR έφτασε στην Ελλάδα με πολύ προσιτή τιμή

Έναν χρόνο μετά την πρώτη της εμφάνιση στο Μιλάνο, η Zontes 703RR έφτασε στη χώρα μας. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τη νέα αυτή supersport μοτοσικλέτα η οποία χρησιμοποιεί ως βάση την εξαιρετική 703F σε ένα πακέτο που υπόσχεται να διασκεδάσει και να μάθει τον αναβάτη τα μυστικά της οδήγησης σε πίστα (και δρόμο) χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψει μια περιουσία.