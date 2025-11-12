Νέος ΚΟΚ: Βαριές καμπάνες για όσους πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εισάγει αυστηρότερες ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική συμπεριφορά των οδηγών, βάζοντας τέλος στην αποκρουστική συνήθεια πολλών να πετούν έξω από το παράθυρο ποτήρια καφέ, μπουκάλια νερού, συσκευασίες ή οποιοδήποτε αντικείμενο.