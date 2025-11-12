Η οικογένεια Σουμάχερ στο γυαλί
Η οικογένεια Σουμάχερ στο γυαλί
Η οικογένεια του Μίχαελ Σουμάχερ επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά οικειοθελώς, με μία νέα τηλεοπτική παραγωγή. Θα μάθουμε κάτι για τον Γερμανό θρύλο;
Η οικογένεια Σουμάχερ επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με τη δική της συναίνεση. Νέα τηλεοπτική παραγωγή του ZDF βρίσκεται στα «σκαριά», με γυρίσματα που πραγματοποιούνται υπό άκρα μυστικότητα και υπόσχονται να φωτίσουν άγνωστες πτυχές της ζωής τους.
