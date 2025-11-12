Η οικογένεια Σουμάχερ στο γυαλί

Η οικογένεια Σουμάχερ επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με τη δική της συναίνεση. Νέα τηλεοπτική παραγωγή του ZDF βρίσκεται στα «σκαριά», με γυρίσματα που πραγματοποιούνται υπό άκρα μυστικότητα και υπόσχονται να φωτίσουν άγνωστες πτυχές της ζωής τους.