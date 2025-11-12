Η νέα Honda CB1000GT έρχεται με ηλεκτρονικές αναρτήσεις

Η Honda έβαλε τέλος στη φημολογία και παρουσίασε στο Μιλάνο την CB1000GT. Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα που αφήνει πολλές υποσχέσεις και θα κάνει ό,τι μπορεί για να ξεχάσουμε τα Yamaha Tracer 9 GT και Suzuki GSX-S1000GX, προσφέροντας κορυφαία άνεση, τεχνολογία αιχμής και πλούσιο εξοπλισμό.