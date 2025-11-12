Η νέα Honda CB1000GT έρχεται με ηλεκτρονικές αναρτήσεις
Η νέα Honda CB1000GT έρχεται με ηλεκτρονικές αναρτήσεις
Η Honda έκλεψε την παράσταση στην EICMA 2025 με την έλευση μιας πολύ σημαντικής μοτοσικλέτας στην καυτή κατηγορία των street-touring του λίτρου.
Η Honda έβαλε τέλος στη φημολογία και παρουσίασε στο Μιλάνο την CB1000GT. Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα που αφήνει πολλές υποσχέσεις και θα κάνει ό,τι μπορεί για να ξεχάσουμε τα Yamaha Tracer 9 GT και Suzuki GSX-S1000GX, προσφέροντας κορυφαία άνεση, τεχνολογία αιχμής και πλούσιο εξοπλισμό.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα