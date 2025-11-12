Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Opel Frontera - Πόσο προσιτό είναι στην Ελλάδα;
Το ηλεκτρικό Opel Frontera έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του προσιτού, αμιγώς ηλεκτρικού SUV με σύγχρονη εμφάνιση, άνεση, αλλά και τον απαραίτητο συμβιβασμό στην αυτονομία.
Το νέο Frontera σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την Opel, που πλέον στοχεύει σε πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα, σε μια ειλικρινή προσπάθεια εκδημοκρατισμού της ηλεκτροκίνησης.
