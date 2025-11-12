Η Ελλάδα ψάχνει εργάτες για τους νέους αυτοκινητόδρομους

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, από το βήμα του συνεδρίου Newsauto Talks ανακοίνωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης εργατών στα μεγάλα δημόσια έργα.