Η Ελλάδα ψάχνει εργάτες για τους νέους αυτοκινητόδρομους
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, από το βήμα του συνεδρίου Newsauto Talks ανακοίνωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης εργατών στα μεγάλα δημόσια έργα.

Επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά πια μόνο την εξασφάλιση πόρων και τεχνικών λύσεων αλλά την επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση.

