Έτσι δίνεις νέα «ζωή» στο παλιό ηλεκτρικό σου

Μια καινοτόμος προσέγγιση δίνει ανάσα στα παλιά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η EV Clinic ανέπτυξε μια πρόσθετη μπαταρία 18 kWh, ικανή να προσφέρει έως 92 επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας και να βελτιώσει σημαντικά τις ταχύτητες φόρτισης.