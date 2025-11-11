Έτσι δίνεις νέα «ζωή» στο παλιό ηλεκτρικό σου
Η EV Clinic παρουσίασε μία μπαταρία 18 kWh η οποία μπορεί να επεκτείνει την αυτονομία ενός «γερασμένου» ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Μια καινοτόμος προσέγγιση δίνει ανάσα στα παλιά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η EV Clinic ανέπτυξε μια πρόσθετη μπαταρία 18 kWh, ικανή να προσφέρει έως 92 επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας και να βελτιώσει σημαντικά τις ταχύτητες φόρτισης.
