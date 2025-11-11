Δοκιμάζουμε το νεοαφιχθέν Zeekr X - Πόσο κοστίζει στην χώρα μας;

Η Zeekr έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία σε ό,τι αφορά στην ίδρυσή της. Ως μια νεοεισερχόμενη αυτοκινητοβιομηχανία, τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη γενικότερα, θα πρέπει να δούμε κάποια στοιχεία που την αφορούν.