Γιατί εκτοξεύεται το σέρβις των αυτοκινήτων;

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα δεδομένα στις ΗΠΑ που αφορούν στην επίσκεψη των οδηγών στο συνεργείο τους για να κάνουν το σέρβις ή να επισκευάσουν κάποια ζημιά στο αυτοκίνητό τους.