Το 1ο Συνέδριο Newsauto Talks ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία!
Με ολοκληρωμένες συζητήσεις, κορυφαίους ομιλητές και φλέγοντα θέματα όπως η ηλεκτροκίνηση, η μικροκινητικότητα και η οδική ασφάλεια, το πρώτο συνέδριο Newsauto Talks άνοιξε έναν νέο θεσμικό δρόμο για το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ελλάδα.
Το Newsauto Talks 2025 έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και την ξεκάθαρη αίσθηση πως δημιουργήθηκε κάτι που έλειπε: μια σοβαρή, στοχευμένη και πολυεπίπεδη πλατφόρμα διαλόγου για το παρόν και το μέλλον των μετακινήσεων στη χώρα.
