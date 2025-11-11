Το 1ο Συνέδριο Newsauto Talks ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία!

Το Newsauto Talks 2025 έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και την ξεκάθαρη αίσθηση πως δημιουργήθηκε κάτι που έλειπε: μια σοβαρή, στοχευμένη και πολυεπίπεδη πλατφόρμα διαλόγου για το παρόν και το μέλλον των μετακινήσεων στη χώρα.