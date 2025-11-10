To ταπεινό Ford που κοστίζει περισσότερο από μια Ferrari
Μια σπάνια και καθαρόαιμη αγωνιστική έκδοση του Ford Escort των ’70s πωλείται πλέον σε τιμές που ξεπερνούν σύγχρονα supercars.
Το Ford Escort αποτέλεσε ένα από τα πιο αγαπημένα μοντέλα της Ford στη Βρετανία, όμως η έκδοση RS1800 (1975-1977) ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό: ένα αυτοκίνητο που γεννήθηκε για να κερδίζει στο ράλλυ.
