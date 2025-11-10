To ταπεινό Ford που κοστίζει περισσότερο από μια Ferrari

Το Ford Escort αποτέλεσε ένα από τα πιο αγαπημένα μοντέλα της Ford στη Βρετανία, όμως η έκδοση RS1800 (1975-1977) ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό: ένα αυτοκίνητο που γεννήθηκε για να κερδίζει στο ράλλυ.