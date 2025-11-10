Τι κάνει «τυφλά» τα σύγχρονα αυτοκίνητα;
Τι κάνει «τυφλά» τα σύγχρονα αυτοκίνητα;
Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι ασφαλέστερα από ποτέ και ταυτόχρονα πιο «τυφλά» και εδώ ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση…
Το Α-pillar, η εμπρόσθια κολόνα που ενώνει οροφή και αμάξωμα, έχει μετατραπεί από λεπτή δοκό ορατότητας σε θωρακισμένο τοίχο που κρύβει πεζούς, ποδηλάτες και… αλήθειες που η βιομηχανία αποφεύγει να παραδεχτεί.
