Δοκιμάζουμε την Suzuki DR-Z4 SM - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε την Suzuki DR-Z4 SM - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Οδηγούμε το νέο Suzuki DR-Z4 SM το οποίο μας παρασύρει στα… γεράματα σε έναν έξαλλο ρυθμό οδηγικής απόλαυσης.

Δοκιμάζουμε την Suzuki DR-Z4 SM - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
UPD:
Αφήνω για λίγο κινητήρες, άλογα, ντριφτ και σούζες με το νέο Suzuki DR-Z4 SM και θα αναφερθώ σε κάτι που πραγματικά μου έκανε εντύπωση σε αυτή την πολύ σημαντική μοτοσικλέτα της Suzuki.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης