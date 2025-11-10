Ιδού το νέο Toyota Hilux - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Η Toyota παρουσίασε τη νέα, ένατη γενιά του Hilux, φέρνοντας το εμβληματικό pick-up στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το μοντέλο που έχει ταυτιστεί με την αξιοπιστία, τη δύναμη και τη μακροζωία, εξελίσσεται πλήρως, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση (BEV) και μια ήπια υβριδική (Hybrid) 48V, ενώ για το 2028 προγραμματίζεται και μια υδρογονοκίνητη.