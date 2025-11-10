newsauto Talks: Eνας νέος τρόπος να μιλάμε για το αυτοκίνητο και την μετακίνηση στην κοινωνία

Υπάρχουν στιγμές, λοιπόν, που νιώθεις ότι κάτι αλλάζει πραγματικά στη χώρα. Πως, επιτέλους, η συζήτηση γύρω από την αυτοκίνηση, την κινητικότητα, το περιβάλλον και -πάνω απ’ όλα- την οδική ασφάλεια αποκτά τον δημόσιο διάλογο που της αξίζει. Μια τέτοια στιγμή είναι το Newsauto TALKS, το πρώτο συνέδριο για την αυτοκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα που διοργανώνει ο όμιλος του Πρώτου Θέματος, μέσα από το newsauto.gr και το περιοδικό CAR, σε συνεργασία με τον ΣΕΑΑ, αυριο στις 11 Νοεμβρίου στο Ellinikon Experience Park.

Μια πρωτοβουλία που δεν είναι απλώς ένα ακόμη «συνέδριο». Είναι μια ουσιαστική παρέμβαση στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη μετακίνηση, την καθημερινότητα και -τελικά- τη ζωή μας στους ελληνικούς δρόμους. Και το γεγονός ότι τις εργασίες του θα ανοίξει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πλαισιωμένος από τέσσερις υπουργούς, δημάρχους και κορυφαίους θεσμικούς παράγοντες, δείχνει ακριβώς τη βαρύτητα που αποκτά το θέμα στην πολιτική και κοινωνική ατζέντα.

Η οδική ασφάλεια δεν είναι μια τεχνική υπόθεση· είναι βαθιά ανθρώπινη. Είναι ζήτημα πολιτισμού, σεβασμού, συμπεριφοράς. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια κοινωνία που θρηνεί και σε μια κοινωνία που προστατεύει. Και όταν βλέπουμε, όπως τόνισε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, ότι ο αριθμός των θυμάτων στους ελληνικούς δρόμους μειώνεται, όταν έχουμε οκτώ λιγότερους νεκρούς από πέρυσι και έντεκα λιγότερους από το 2019, δεν πρόκειται για στατιστική βελτίωση. Είναι ανθρώπινες ζωές που σώζονται. Είναι οικογένειες που δεν ντύθηκαν στα μαύρα.

Ομως η πρόοδος δεν έρχεται από μόνη της. Η Ελλάδα χρειάζεται να κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Να επενδύσει στις υποδομές, στην εκπαίδευση, στη νοοτροπία. Να περάσει από τη φάση της διαπίστωσης στη φάση της δράσης. Κι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που βάζει το Newsauto TALKS - να ενώσει γύρω από το ίδιο τραπέζι την Πολιτεία, την αυτοκινητοβιομηχανία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους ειδικούς και κυρίως τους ίδιους τους πολίτες.

Γιατί η κινητικότητα δεν είναι απλώς το πώς μετακινούμαστε, αλλά το πώς ζούμε. Πώς χτίζουμε βιώσιμες πόλεις, πώς μειώνουμε το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον, πώς αντιμετωπίζουμε την κλιματική κρίση, μια κρίση στην οποία η αυτοκίνηση και οι μετακινήσεις συμβάλλουν καθοριστικά. Κι αν κάτι μας διδάσκουν οι διεθνείς εξελίξεις είναι ότι χωρίς αλλαγή στάσης, χωρίς συνειδητοποίηση, χωρίς ευθύνη από τον καθένα μας, καμία πράσινη πολιτική δεν θα έχει αποτέλεσμα.