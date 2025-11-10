Ξεκινά η μαζική απόσυρση αυτοκινήτων: Δες τι ισχύει για το δικό σου
Ξεκινά η μαζική απόσυρση αυτοκινήτων: Δες τι ισχύει για το δικό σου
Αλλάζουν όλα για τα παλιά και επικίνδυνα ΙΧ – Το νέο σχέδιο που προτείνει ο ACEA φέρνει αυστηρούς κανόνες, πρόστιμα και υποχρεωτική ανακύκλωση.
Αλλάζουν όλα για τα παλιά και επικίνδυνα ΙΧ – Το νέο σχέδιο που προτείνει ο ACEA φέρνει αυστηρούς κανόνες, πρόστιμα και υποχρεωτική ανακύκλωση.
UPD:
Παλιά, ρυπογόνα και επικίνδυνα αυτοκίνητα δεν θα έχουν πλέον θέση στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Ένα νέο πλάνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να επιβάλλει υποχρεωτική απόσυρση για όσα ΙΧ δεν πληρούν βασικά κριτήρια ασφάλειας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Η Ελλάδα, με στόλο γερασμένο και πολλές φορές ακατάλληλο για κυκλοφορία, είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα