Ξεκινά η μαζική απόσυρση αυτοκινήτων: Δες τι ισχύει για το δικό σου

Παλιά, ρυπογόνα και επικίνδυνα αυτοκίνητα δεν θα έχουν πλέον θέση στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Ένα νέο πλάνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να επιβάλλει υποχρεωτική απόσυρση για όσα ΙΧ δεν πληρούν βασικά κριτήρια ασφάλειας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Η Ελλάδα, με στόλο γερασμένο και πολλές φορές ακατάλληλο για κυκλοφορία, είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης.