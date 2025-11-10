Το απόλυτο ο Νόρις στην Βραζιλία (+video)
Το απόλυτο ο Νόρις στην Βραζιλία (+video)

Ο Λάντο Νόρις ολοκλήρωσε εμφατικά την κυριαρχία του στο Ιντερλάγκος κερδίζοντας και τον κυρίως αγώνα. Επικός αγώνας από τον Φερστάπεν ο οποίος τερμάτισε τρίτος πίσω από τον Αντονέλι.

Το τριήμερο της Βραζιλίας μπορεί να αποδειχθεί, τελικά, καθοριστικό για την εξέλιξη του φετινού πρωταθλήματος. Ο Νόρις επικράτησε πλήρως παίρνοντας τον έλεγχο της κατάστασης του πρωταθλήματος οδηγών.

Το highlight του σημερινού αγώνα, βέβαια, ήταν η εμφάνιση του Φερστάπεν. Ο Ολλανδός ξεκινώντας από το pitlane τερμάτισε τελικά τρίτος με επική οδήγηση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Προσπέρασε τον Ράσελ στα τελευταία στάδια του αγώνα αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι για τον εξαιρετικό Αντονέλι που τερμάτισε δεύτερος. Ακόμη και με τέτοιες εμφανίσεις, όμως, ο Μαξ θα χρειαστεί ένα μικρό θαύμα για τον φετινό τίτλο.

