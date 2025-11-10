Το απόλυτο ο Νόρις στην Βραζιλία (+video)

Το highlight του σημερινού αγώνα, βέβαια, ήταν η εμφάνιση του Φερστάπεν. Ο Ολλανδός ξεκινώντας από το pitlane τερμάτισε τελικά τρίτος με επική οδήγηση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Προσπέρασε τον Ράσελ στα τελευταία στάδια του αγώνα αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι για τον εξαιρετικό Αντονέλι που τερμάτισε δεύτερος. Ακόμη και με τέτοιες εμφανίσεις, όμως, ο Μαξ θα χρειαστεί ένα μικρό θαύμα για τον φετινό τίτλο.