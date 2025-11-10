Πήγαινε με όπισθεν στην Αττική Οδό και χωρίς δίπλωμα!
Πήγαινε με όπισθεν στην Αττική Οδό και χωρίς δίπλωμα!
Οδηγός με αφαιρεμένο δίπλωμα κινήθηκε για 1,5 χιλιόμετρο με την όπισθεν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης της Αττικής Οδού, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.
Οδηγός με αφαιρεμένο δίπλωμα κινήθηκε για 1,5 χιλιόμετρο με την όπισθεν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης της Αττικής Οδού, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.
UPD:
Ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα στην Αττική Οδό, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας εντόπισαν έναν 56χρονο να κινείται με την όπισθεν για πάνω από 1,5 χιλιόμετρο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στο ύψος του Κορωπίου.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα