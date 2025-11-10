Πήγαινε με όπισθεν στην Αττική Οδό και χωρίς δίπλωμα!

Ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα στην Αττική Οδό, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας εντόπισαν έναν 56χρονο να κινείται με την όπισθεν για πάνω από 1,5 χιλιόμετρο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στο ύψος του Κορωπίου.