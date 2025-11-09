Ιδού η σούπερ συλλεκτική και πανάκριβη Ferrari
Ιδού η σούπερ συλλεκτική και πανάκριβη Ferrari
Η βρετανική Talos Vehicles παρουσιάζει την XXT, μια εξαιρετικά σπάνια και πλήρως νόμιμη για κυκλοφορία εκδοχή της Ferrari 599, που φέρνει την αίσθηση της 599XX από την πίστα στην άσφαλτο.
Η Talos Vehicles, εταιρεία εξειδικευμένη στις χειροποίητες, περιορισμένης παραγωγής κατασκευές, παρουσίασε την Talos XXT, ένα coachbuilt supercar βασισμένο στην Ferrari 599 GTB, με σχεδιαστικές αναφορές στην αγωνιστική 599XX.
