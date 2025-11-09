Γιατί κάποιες πόρτες αυτοκινήτων ονομάστηκαν «αυτοκτονίας»;

Ο όρος «suicide doors» («πόρτες αυτοκτονίας», θα λέγαμε στα Ελληνικά) ακούγεται συχνά σε συζητήσεις περί την αυτοκινητοβιομηχανία, ωστόσο πρόκειται για μια λανθασμένη και παραπλανητική ονομασία.