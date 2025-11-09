Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Geely EX5 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η είσοδος μιας νέας εταιρίας σε οποιαδήποτε αγορά και ειδικότερα στην ελληνική δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για έναν κατασκευαστή από την Κίνα και σε μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός στα ηλεκτρικά SUV είναι πιο έντονος από ποτέ.Ωστόσο, η Geely, η «μάρκα-βιτρίνα» του πανίσχυρου κινεζικού ομίλου που έχει στον έλεγχό του τη Volvo, την Lotus, την «μισή» Smart κ.α., φαίνεται να κάνει τα πάντα σωστά.