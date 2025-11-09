Έβρεξες πεζό με το αυτοκίνητο; Ιδού τι προβλέπει πλέον ο νέος ΚΟΚ

Οι τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από την κακοκαιρία η οποία έχει κατακλύσει αρκετές περιοχές της χώρας, προκαλώντας μάλιστα πλημμύρες σε ορισμένες, ενώ στις πόλεις δε λείπουν οι κλασικές «λίμνες» εξαιτίας των κακών κατασκευών των δρόμων.