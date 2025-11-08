Ανατριχιαστικό ατύχημα στη Formula 1 (+video)
Ανατριχιαστικό ατύχημα είχε ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο στον τελευταίο γύρο του επεισοδιακού Sprint του Ιντερλάγκος.
Ο Βραζιλιάνος έχασε τον έλεγχο της Sauber του ενώ προσπαθούσε να προσπεράσει την Williams του Άλμπον στην στροφή 1.
