Οι Έλληνες κάνουν «ζάπινγκ» πίσω από το τιμόνι

Η εναλλαγή προσοχής από τον δρόμο, στο κινητό, στο ραδιόφωνο και πάλι πίσω, έχει μετατραπεί σε καθημερινό μοτίβο, ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου η κυκλοφορία είναι πυκνή και ο ρυθμός χαμηλός.