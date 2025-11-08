ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις στον Κηφισό, σημειωτόν στο κέντρο λόγω των αγώνων του Μαραθωνίου

Ποια ελληνική εταιρεία χορηγεί τη… Ferrari;
NEWSAUTO.GR

Ποια ελληνική εταιρεία χορηγεί τη… Ferrari;

Μία εταιρεία τροφίμων γίνεται η πρώτη ελληνική στην ιστορία που αποτελεί επίσημο χορηγό της Ferrari. Η συνεργασία ξεκινά το 2026.

Ποια ελληνική εταιρεία χορηγεί τη… Ferrari;
UPD:
Μια συνεργασία με έντονο ελληνικό χρώμα εγκαινιάζει η Ferrari, καθώς η ΦΑΓΕ, κορυφαία ελληνική εταιρεία στον χώρο των γαλακτοκομικών προϊόντων, αναλαμβάνει ρόλο χορηγού στο πρόγραμμα αγώνων αντοχής της Scuderia, αρχής γενομένης από το 2026.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης