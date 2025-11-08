Ποια ελληνική εταιρεία χορηγεί τη… Ferrari;

Μια συνεργασία με έντονο ελληνικό χρώμα εγκαινιάζει η Ferrari, καθώς η ΦΑΓΕ, κορυφαία ελληνική εταιρεία στον χώρο των γαλακτοκομικών προϊόντων, αναλαμβάνει ρόλο χορηγού στο πρόγραμμα αγώνων αντοχής της Scuderia, αρχής γενομένης από το 2026.