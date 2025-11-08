Ποια ελληνική εταιρεία χορηγεί τη… Ferrari;
Ποια ελληνική εταιρεία χορηγεί τη… Ferrari;
Μία εταιρεία τροφίμων γίνεται η πρώτη ελληνική στην ιστορία που αποτελεί επίσημο χορηγό της Ferrari. Η συνεργασία ξεκινά το 2026.
UPD:
Μια συνεργασία με έντονο ελληνικό χρώμα εγκαινιάζει η Ferrari, καθώς η ΦΑΓΕ, κορυφαία ελληνική εταιρεία στον χώρο των γαλακτοκομικών προϊόντων, αναλαμβάνει ρόλο χορηγού στο πρόγραμμα αγώνων αντοχής της Scuderia, αρχής γενομένης από το 2026.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα