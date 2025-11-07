Αποστολή EICMA 2025: Δύο Panigale αφιερωμένες στους πρωταθλητές MotoGP

Η Ducati αποκάλυψε δύο εντυπωσιακές συλλεκτικές εκδόσεις της Panigale V2, αφιερωμένες στους επίσημους αναβάτες της Lenovo Ducati Team για το 2025, τον Μαρκ Μάρκεθ και τον Πέκο Μπανάια. Οι Panigale V2 MM93 και FB63 ξεχωρίζουν με μοναδικά χρώματα, τεχνολογικές αναβαθμίσεις και αυξημένες επιδόσεις στην πίστα.