Αποστολή EICMA 2025: Δύο Panigale αφιερωμένες στους πρωταθλητές MotoGP
Αποστολή EICMA 2025: Δύο Panigale αφιερωμένες στους πρωταθλητές MotoGP
Η Ducati αποκάλυψε στο Μιλάνο δύο περιορισμένης παραγωγής Panigale V2 αφιερωμένες στον Πέκο Μπανάια και τον Μαρκ Μάρκεθ.
Η Ducati αποκάλυψε δύο εντυπωσιακές συλλεκτικές εκδόσεις της Panigale V2, αφιερωμένες στους επίσημους αναβάτες της Lenovo Ducati Team για το 2025, τον Μαρκ Μάρκεθ και τον Πέκο Μπανάια. Οι Panigale V2 MM93 και FB63 ξεχωρίζουν με μοναδικά χρώματα, τεχνολογικές αναβαθμίσεις και αυξημένες επιδόσεις στην πίστα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα