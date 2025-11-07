Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το 1ο Συνέδριο Newsauto Talks
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το 1ο Συνέδριο Newsauto Talks

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2025 στo Ellinikon Experience Centre.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το 1ο Συνέδριο Newsauto Talks
Το newsauto.gr και το περιοδικό CAR του Ομίλου Πρώτο ΘΕΜΑ σε συνεργασία με το ΣΕΑΑ διοργανώνουν το 1ο συνέδριο Newsauto Talks με τίτλο: «Αυτοκίνηση, Κινητικότητα και Ελληνική Κοινωνία».

