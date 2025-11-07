F1 GP Σάο Πάολο: Μάχη υπό βροχή;
F1 GP Σάο Πάολο: Μάχη υπό βροχή;
Οι τρεις διεκδικητές του τίτλου θα δώσουν στο Ιντερλάγκος μία ακόμη μάχη η οποία μπορεί να αποβεί καθοριστική για τη συνέχεια. Μια μάχη που ίσως να επηρεαστεί και από την βροχή.
Ο νέος πρωτοπόρος της βαθμολογίας Νόρις θα θέλει να επεκτείνει το προβάδισμά του έναν των Πιάστρι και Φερστάπεν. Ωστόσο ο αγώνας της Βραζιλίας κρύβει πολλές παγίδες.
