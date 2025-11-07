ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε ρυθμούς Μαραθωνίου η Αττική, οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή - Αναλυτικά οι ώρες

Αποστολή EICMA 2025: Αυτή είναι η τελική μορφή της BMW F 450 GS
NEWSAUTO.GR

Αποστολή EICMA 2025: Αυτή είναι η τελική μορφή της BMW F 450 GS

Η F 450 GS έκλεψε την παράσταση στο stand της BMW Motorrad και μάθαμε ότι θα έχει πολύ ανταγωνιστική τιμή.

Αποστολή EICMA 2025: Αυτή είναι η τελική μορφή της BMW F 450 GS
Δύο ήταν τα μοντέλα που βρέθηκαν στην κεντρική σκηνή της επίσημης παρουσίασης του περιπτέρου της BMW Motorrad στην EICMA. Το ένα ήταν η πρωταθλήτρια M 1000 RR στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike 2025 με τον Τόπρακ Ραζγκατλίογλου και το άλλο ήταν η νέα F 450 GS.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης