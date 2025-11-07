Αποστολή EICMA 2025: Αυτή είναι η τελική μορφή της BMW F 450 GS

Δύο ήταν τα μοντέλα που βρέθηκαν στην κεντρική σκηνή της επίσημης παρουσίασης του περιπτέρου της BMW Motorrad στην EICMA. Το ένα ήταν η πρωταθλήτρια M 1000 RR στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike 2025 με τον Τόπρακ Ραζγκατλίογλου και το άλλο ήταν η νέα F 450 GS.