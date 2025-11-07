Αυτό είναι το νέο Renault με λιγότερα από 20.000 ευρώ
Αυτό είναι το νέο Renault με λιγότερα από 20.000 ευρώ
Το Twingo επιστρέφει για να να ξαναγράψει τους κανόνες στην κατηγορία των φθηνών ηλεκτρικών πόλης.
UPD:
Με τιμή κάτω από τις 20.000 ευρώ και μια σχεδίαση που αντλεί έμπνευση από το πρώτο Twingo του 1992, η ηλεκτρική έκδοση του δημοφιλούς μικρού της Renault συνδυάζει νοσταλγία, ευελιξία και καθημερινή πρακτικότητα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα