Πότε έρχεται Ελλάδα το καινούργιο Renault 4;

Η επιστροφή ενός αυτοκινήτου με τεράστια ιστορία μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο λόγος για το νέο Renault 4 E-Tech Electric το οποίο σύντομα θα έρθει στην Ελλάδα, για να δώσει μία διαφορετική νότα στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων.