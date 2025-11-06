Νέος ΚΟΚ: Πόσο πάει το «πορτοκαλί» φανάρι;
Το πορτοκαλί φανάρι δεν είναι «πράσινο με καθυστέρηση» και ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας βάζει ξεκάθαρους κανόνες για το πότε ο οδηγός πρέπει να ακινητοποιεί το αυτοκίνητο.

Οι περισσότεροι οδηγοί το αντιμετωπίζουν ως «τελευταία ευκαιρία να προλάβουν», όμως το πορτοκαλί φανάρι έχει πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία στον νέο ΚΟΚ. Σύμφωνα με τις διατάξεις, ο οδηγός οφείλει να μειώσει ταχύτητα και να σταματήσει πριν από τη διάβαση πεζών ή σε σημείο που έχει καθαρή ορατότητα του σηματοδότη.

