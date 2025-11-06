Νέος ΚΟΚ: Πόσο πάει το «πορτοκαλί» φανάρι;

Οι περισσότεροι οδηγοί το αντιμετωπίζουν ως «τελευταία ευκαιρία να προλάβουν», όμως το πορτοκαλί φανάρι έχει πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία στον νέο ΚΟΚ. Σύμφωνα με τις διατάξεις, ο οδηγός οφείλει να μειώσει ταχύτητα και να σταματήσει πριν από τη διάβαση πεζών ή σε σημείο που έχει καθαρή ορατότητα του σηματοδότη.