Αποστολή EICMA 2025: Τράνταξε το Μιλάνο η Suzuki με το SV-7GX

Η Suzuki είχε έναν κρυμμένο άσσο στο μανίκι της στο Μιλάνο καθώς παρουσίασε μια εντελώς καινούρια μοτοσικλέτα. Πρόκειται για την SV-7GX, μια crossover που ακολουθεί την φιλοσοφία της μεγαλύτερης GSX-S1000GX αλλά με πολύ πιο απλές λύσεις.