Αποστολή EICMA 2025: Τράνταξε το Μιλάνο η Suzuki με το SV-7GX
NEWSAUTO.GR

Αποστολή EICMA 2025: Τράνταξε το Μιλάνο η Suzuki με το SV-7GX

Άλλα περιμέναμε από τη Suzuki στην EICMA και άλλα μας προέκυψαν με τους Ιάπωνες να επαναφέρουν στο προσκήνιο τον V2 κινητήρα και να μας δίνουν τον αντίπαλο της Yamaha Tracer 7.

Αποστολή EICMA 2025: Τράνταξε το Μιλάνο η Suzuki με το SV-7GX
Η Suzuki είχε έναν κρυμμένο άσσο στο μανίκι της στο Μιλάνο καθώς παρουσίασε μια εντελώς καινούρια μοτοσικλέτα. Πρόκειται για την SV-7GX, μια crossover που ακολουθεί την φιλοσοφία της μεγαλύτερης GSX-S1000GX αλλά με πολύ πιο απλές λύσεις.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης