Αποστολή EICMA 2025: Η Honda έχει μοτοσικλέτα με V3 κινητήρα
Η Honda παρουσίασε στο Μιλάνο την πρώτη της μοτοσικλέτα με V3 κινητήρα που αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.
Η Honda έκλεψε την παράσταση στην EICMA 2025, παρουσιάζοντας το V3R 900E Compressor Prototype, μια εντελώς νέα μοτοσικλέτα που φέρνει την πρώτη στον κόσμο V3 με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπιεστή.
