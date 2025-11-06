Αποστολή EICMA 2025: Η Honda έχει μοτοσικλέτα με V3 κινητήρα
Η Honda παρουσίασε στο Μιλάνο την πρώτη της μοτοσικλέτα με V3 κινητήρα που αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Η Honda έκλεψε την παράσταση στην EICMA 2025, παρουσιάζοντας το V3R 900E Compressor Prototype, μια εντελώς νέα μοτοσικλέτα που φέρνει την πρώτη στον κόσμο V3 με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπιεστή.

