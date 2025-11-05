Πέθανε ο Αντρέα ντε Άνταμιτς
Ο Ιταλός πρώην οδηγός F1 και πρωταθλητής αγώνων τουρισμού, Αντρέα ντε Άνταμιτς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών.
Ο Ιταλός ξεκίνησε σε 29 γκραν πρι παγκοσμίου πρωταθλήματος μεταξύ 1968 και 1973, οδηγώντας για
τις Ferrari, McLaren, March, Surtees και Brabham.
Δεν κατάφερε ποτέ να ανέβει στο βάθρο, αλλά τερμάτισε τέταρτος τόσο στο Ισπανικό GP του 1972 όσο και στο Βελγικό GP του 1973 – και σημείωσε τρεις τερματισμούς στο βάθρο σε αγώνες που δεν προσμετρούσαν, όμως, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήταν περισσότερο γνωστός για την εμπλοκή του στην φρικτή καραμπόλα του 1973 στο Σϊλβερστοουν.
