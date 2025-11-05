Πέθανε ο Αντρέα ντε Άνταμιτς

Ο Ιταλός ξεκίνησε σε 29 γκραν πρι παγκοσμίου πρωταθλήματος μεταξύ 1968 και 1973, οδηγώντας για

τις Ferrari,

, March, Surtees και Brabham.



Δεν κατάφερε ποτέ να ανέβει στο βάθρο, αλλά τερμάτισε τέταρτος τόσο στο Ισπανικό GP του 1972 όσο και στο Βελγικό GP του 1973 – και σημείωσε τρεις τερματισμούς στο βάθρο σε αγώνες που δεν προσμετρούσαν, όμως, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήταν περισσότερο γνωστός για την εμπλοκή του στην φρικτή καραμπόλα του 1973 στο Σϊλβερστοουν.