Πως μπορούν να σας κλέψουν χωρίς να το καταλάβετε

Η ευρηματικότητα των απατεώνων δεν έχει όρια. Από τις παραδοσιακές «φάρσες του καθρέφτη» έως τα σύγχρονα ψηφιακά τεχνάσματα με ψεύτικους QR codes, οι οδηγοί αποτελούν πλέον προνομιακό στόχο ενός ολοένα πιο εξελιγμένου κυκλώματος.

Οι απάτες αυτές δεν γνωρίζουν σύνορα, δεν διακρίνουν ηλικίες και, το χειρότερο, εκμεταλλεύονται την ίδια την καλή πίστη ή τον αιφνιδιασμό του οδηγού.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







