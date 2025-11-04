Αποστολή EICMA 2025: Αγγίξαμε το νέο Triumph Trident 800
Είδαμε για πρώτη φορά από κοντά το νέο roadster της Triumph μαζί με όλα τα νέα μοντέλα των Βρετανών.
Το μοντέλο που περιμέναμε διακαώς να δούμε από κοντά στο περίπτερο της Triumph ήταν το Trident 800. Το αγαπημένο roadster απέκτησε μεγαλύτερο κινητήρα από το Tiger Sport με απόδοση 113 ίππους, αλλά από κοντά δείχνει και είναι ότι πιο hot στην κατηγορία.
Το μέγεθός του έχει ελαφρώς μεγαλώσει, δείχνει σαν ένα πιο… πρησμένο 660, με αναβαθμίσεις σε αναρτήσεις, φρένα και πλαίσιο. Το βάρος παραμένει χαμηλό, ενώ έχει αποκτήσει περισσότερο και πιο εκλεπτυσμένα ηλεκτρονικά για ακόμα καλύτερη απόδοση. Αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Ελλάδα.
