Αποστολή EICMA 2025: Αγγίξαμε το νέο Triumph Trident 800
NEWSAUTO.GR

Αποστολή EICMA 2025: Αγγίξαμε το νέο Triumph Trident 800

Είδαμε για πρώτη φορά από κοντά το νέο roadster της Triumph μαζί με όλα τα νέα μοντέλα των Βρετανών.

Αποστολή EICMA 2025: Αγγίξαμε το νέο Triumph Trident 800

Το μοντέλο που περιμέναμε διακαώς να δούμε από κοντά στο περίπτερο της Triumph ήταν το Trident 800. Το αγαπημένο roadster απέκτησε μεγαλύτερο κινητήρα από το Tiger Sport με απόδοση 113 ίππους, αλλά από κοντά δείχνει και είναι ότι πιο hot στην κατηγορία.

Το μέγεθός του έχει ελαφρώς μεγαλώσει, δείχνει σαν ένα πιο… πρησμένο 660, με αναβαθμίσεις σε αναρτήσεις, φρένα και πλαίσιο. Το βάρος παραμένει χαμηλό, ενώ έχει αποκτήσει περισσότερο και πιο εκλεπτυσμένα ηλεκτρονικά για ακόμα καλύτερη απόδοση. Αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Ελλάδα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης