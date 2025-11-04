Ελέγχουν οι Κινέζοι εξ’ αποστάσεως τα ηλεκτρικά λεωφορεία της Αθήνας;

Ένα απρόσμενο εύρημα στη Νορβηγία έχει προκαλέσει ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο. Η δημόσια εταιρεία μεταφορών Ruter ανακάλυψε ότι ηλεκτρικά λεωφορεία κινεζικής κατασκευής διαθέτουν κρυφές SIM κάρτες, οι οποίες επιτρέπουν απομακρυσμένη πρόσβαση από τον κατασκευαστή στη χώρα προέλευσής του. Η ανακάλυψη αυτή, που έγινε στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου κυβερνοασφάλειας, εγείρει ανησυχίες για το κατά πόσο παρόμοια συστήματα μπορεί να υπάρχουν και σε οχήματα που ήδη κινούνται στην Ελλάδα.



