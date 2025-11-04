Ελέγχουν οι Κινέζοι εξ’ αποστάσεως τα ηλεκτρικά λεωφορεία της Αθήνας;
Ένα περιστατικό στη Νορβηγία φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνοασφάλεια και τον έλεγχο των κινεζικών ηλεκτρικών λεωφορείων που κυκλοφορούν και στους δρόμους της Αθήνας.
Ένα περιστατικό στη Νορβηγία φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνοασφάλεια και τον έλεγχο των κινεζικών ηλεκτρικών λεωφορείων που κυκλοφορούν και στους δρόμους της Αθήνας.
Ένα απρόσμενο εύρημα στη Νορβηγία έχει προκαλέσει ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο. Η δημόσια εταιρεία μεταφορών Ruter ανακάλυψε ότι ηλεκτρικά λεωφορεία κινεζικής κατασκευής διαθέτουν κρυφές SIM κάρτες, οι οποίες επιτρέπουν απομακρυσμένη πρόσβαση από τον κατασκευαστή στη χώρα προέλευσής του. Η ανακάλυψη αυτή, που έγινε στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου κυβερνοασφάλειας, εγείρει ανησυχίες για το κατά πόσο παρόμοια συστήματα μπορεί να υπάρχουν και σε οχήματα που ήδη κινούνται στην Ελλάδα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr