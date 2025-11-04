Χρειάζεστε οπωσδήποτε οθόνη ή φτάνει μόνο το τηλέφωνο;
Γιατί ορισμένες εταιρείες καταργούν την οθόνη του συστήματος infotainment και αφήνουν το smartphone να κάνει τη δουλειά;

Σε μια εποχή όπου τα αυτοκίνητα μετατρέπονται σε τροχήλατους υπολογιστές, με γιγαντιαίες οθόνες και σύνθετα λειτουργικά, ορισμένοι κατασκευαστές ακολουθούν την αντίθετη πορεία: καταργούν το infotainment και αφήνουν τον οδηγό να χρησιμοποιεί το δικό του smartphone ως κέντρο ελέγχου.

