Χρειάζεστε οπωσδήποτε οθόνη ή φτάνει μόνο το τηλέφωνο;

Σε μια εποχή όπου τα αυτοκίνητα μετατρέπονται σε τροχήλατους υπολογιστές, με γιγαντιαίες οθόνες και σύνθετα λειτουργικά, ορισμένοι κατασκευαστές ακολουθούν την αντίθετη πορεία: καταργούν το infotainment και αφήνουν τον οδηγό να χρησιμοποιεί το δικό του smartphone ως κέντρο ελέγχου.