Ο πόλεμος στα μεταχειρισμένα, τα κοντέρ και τα πραγματικά θύματα
Ο πόλεμος στα μεταχειρισμένα, τα κοντέρ και τα πραγματικά θύματα

Η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα βρίσκεται σε αναβρασμό. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες της κυβέρνησης να βάλει τέλος στην απάτη των «γυρισμένων» χιλιομέτρων, το φαινόμενο όχι μόνο δεν έχει εκλείψει, αλλά συνεχίζει να εξελίσσεται.

Χιλιάδες αυτοκίνητα εισάγονται κάθε χρόνο από το εξωτερικό, πολλά εκ των οποίων έχουν διανύσει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, όμως εμφανίζονται ως «καλοδιατηρημένα» με… 70.000 ή 80.000. Μέσα σε λίγες ώρες, με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, τα κοντέρ “καθαρίζουν” και η απάτη παίρνει σάρκα και οστά.

