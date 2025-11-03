Ο πόλεμος στα μεταχειρισμένα, τα κοντέρ και τα πραγματικά θύματα

Χιλιάδες αυτοκίνητα εισάγονται κάθε χρόνο από το εξωτερικό, πολλά εκ των οποίων έχουν διανύσει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, όμως εμφανίζονται ως «καλοδιατηρημένα» με… 70.000 ή 80.000. Μέσα σε λίγες ώρες, με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, τα κοντέρ “καθαρίζουν” και η απάτη παίρνει σάρκα και οστά.